Protesta de Trabajadores de la Salud en Estado de México

El encapsulamiento de la protesta de trabajadores de la salud del Estado de México en Bulevar Puerto Aéreo ha afectado el ingreso de usuarios a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Con una barrera de autobuses y cercos formados por policías de la Ciudad, el grupo de manifestantes está frenado sobre Avenida Ignacio Zaragoza y el Bulevar, y tampoco hay avance vehicular.

Unos 5 mil trabajadores de salud se movilizan este lunes en diferentes puntos del Estado de México y de la Ciudad, ante la falta de insumos y medicamentos básicos en los hospitales mexiquenses, así como por el deterioro de las condiciones laborales.

"Buscamos bases; queremos material; queremos médicos especialistas, que nuestros derechos sean de alguna forma respetados; queremos insumos; buenos directivos", afirmó Carlos Medina González, quien labora en el Hospital Materno Infantil Miguel Hidalgo de Los Reyes de la Paz, y es uno de los médicos que encabeza el contingente que busca llegar al AICM.

Medina sostuvo que con la transición al IMSS-Bienestar no ha habido ni planeación ni organización.

"Los hospitales están mal; no hay material; no hay médicos especialistas, entre un petitorio que es largo, la verdad. Estamos en crisis verdaderamente. Los invitamos a que un día entren a algún hospital del Estado de México ... y que se den cuenta que no tenemos jeringas, no tenemos soluciones, no tenemos material para trabajar y la población no los está exigiendo a nosotros y nosotros estamos poniendo la cara y ya nos cansamos", aseguró.

"¡No somos delincuentes!", gritan los manifestantes que exigen a la Policía los deje pasar hacia el aeropuerto.

También se reportan movilizaciones en Periférico Norte, en el Circuito Interior Mexiquense, en las autopistas México-Pachuca; México- Querétaro, México-Puebla y México-Texcoco, y en avenidas en el Edomex como Gustavo Baz, entre otras.

En Toluca, la capital del Edomex, trabajadores del sector salud bloquearon ambos sentidos de la Avenida Alfredo del Mazo en dos puntos.

En entrevista previa, Fabián Infante Valdés, vocero de la Asamblea Nacional de Trabajadores de la Salud, dijo que en el pasado había carencias en las instituciones de salud del Estado de México, pero con la transición al IMSS-Bienestar éstas se han profundizado.

"Hay muchos hospitales donde no están siendo resolutivos porque no hay insumos suficientes, se acaban los medicamentos muy rápido porque llegan poco", alertó.

Infante aseguró que todo el año pasado atravesaron por una crisis en el abasto de fármacos en los hospitales de la entidad y desde principios de este año la entrega ha sido intermitente.

"Todo el año pasado estuvimos en crisis. Hubo lapsos del año pasado que nos quedamos sin antibióticos. Después llegaban antibióticos, pero ya no llegaron analgésicos. Incluso medicamentos para anestesiología también fueron muy escasos. Faltó material quirúrgico. Hubo cirugías que no se realizaron por falta de material quirúrgico, como suturas..., y nos faltó lo más básico, como jeringas e incluso paracetamol", detalló.

"Desde enero para acá ha sido muy variable, oscila. Hay momentos en que llega más o menos. Llega poco y se acaba rápido".

El dirigente advirtió que hay personal sin basificación o al que le adeudan estímulos económicos y actualmente ni el IMSS-Bienestar ni la Secretaría de Salud estatal quieren resolver sus demandas.

"El gran problema es que administrativamente ahorita ya no se sabe quién debe de resolver porque uno a otro se echan la responsabilidad", aseveró.

Una de las principales exigencias de los trabajadores del sector es la abrogación de las condiciones generales del IMSS-Bienestar porque están perjudicando a los transferidos.

"Las condiciones del IMSS-Bienestar no tienen prestaciones económicas, no tienen estímulos y son más punitivas. Buscamos que todo lo que se tenía en la Secretaría de Salud para los trabajadores de bases transferidos se homologue a los trabajadores que han sido recientemente basificados al IMSS-Bienestar. Incluso el salario del IMSS-Bienestar es mucho más bajo que el de las bases de la Secretaría de Salud", expuso Infante.