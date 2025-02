Protesta de egresados y padres por falta de docentes en Guerrero

CHILPANCINGO, Guerrero.- Egresados de escuelas normales públicas cerraron oficinas del Gobierno del estado para exigir a las autoridades la entrega de plazas para que impartir clases en las escuelas donde hacen falta maestros.

Los jóvenes se instalaron en plantón afuera del edificio Juan Álvarez, que alberga varias oficinas públicas, donde fueron atendidos por una funcionaria, quien les propuso una mesa de trabajo con autoridades de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG).

"La pasada generación que terminamos en el 2024 egresamos mil estudiantes y a ninguno nos han dado ninguna plaza para tener trabajo en una escuela frente a grupo", dijo un normalista.

El joven, que se identificó como vocero de los inconformes, comentó que en las pláticas que desde el año pasado han tenido con funcionarios del Gobierno de Evelyn Salgado sólo les han mentido con la firma de minutas de acuerdos.

Según los manifestantes, en diciembre de 2024 les prometieron que en enero de este año la SEG iba a liberar las primeras plazas, lo que no ocurrió, y ahora les aseguran que será en febrero.

"Nos están ofreciendo apenas 60 plazas cuando somos mil los que egresamos de las normales", dijo.

Los egresados aseguraron que han realizado recorridos por varias regiones de Guerrero y les han dicho que en muchas escuelas faltan maestros.

"En la Montaña la gente protesta porque en las escuelas no hay maestros y no sabemos por qué el Gobierno no nos da las plazas", cuestionó el normalista.





Cierran vía en Chilapa

Padres de familia de la Escuela Secundaria Benito Juárez, en Chilapa, cerraron el acceso a esta ciudad para exigir a la SEG el envío de maestros para que den clases.

Los inconformes cerraron desde las 6:00 horas la carretera federal Chilpancingo-Chilapa, justo en la entrada de Chilapa.

El grupo de padres de familia denunció que la falta de docentes en la secundaria está dañando la educación en sus hijos.