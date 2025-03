Protestan policías por el asesinato de compañera

Culiacán, Sinaloa- Con flores, pancartas y moños de color violeta colocados en el uniforme, mujeres policías de Culiacán, Sinaloa, protestaron en el ayuntamiento para exigir justicia para su compañera Petra Emilia Corrales Jiménez, cuyo cuerpo fue encontrado con huellas de violencia junto con el de dos compañeros el domingo pasado.

Sobre la avenida Álvaro Obregón, las agentes estacionaron sus patrullas, encendieron las sirenas y con cartulinas en alto y el retrato de Emilia, ingresaron en fila a la sede gubernamental, gritando para condenar el crimen de quien apenas llevaba tres meses en la corporación, tras egresar de la Universidad de la Policía del Estado de Sinaloa (Unipol).

Marcharon en el patio de la Presidencia Municipal a cargo del Alcalde morenista Juan de Dios Gámez Mendívil, a quien de acuerdo con medios locales, familiares de los tres elementos caídos en funciones le rechazaron un homenaje póstumo, por reprochar falta de apoyo, al señalar que alcanzaron a alertar de la emboscada de hombres armados y pedir ayuda por radio. Las oficiales de la Policía Municipal y de Tránsito de Culiacán se pintaron las manos de violeta, en el marco del Día Internacional de la Mujer, y entonaron la "Canción sin miedo" de Vivir Quintana.

"¡Si nos tocan a una, respondemos todas!", gritaron.

Con pancartas donde se leía "Ser mujer policía no debería ser una sentencia de muerte", "Nos falta Emilia", "Salí a buscar un mejor futuro y regresé muerta" y "Todas somos Emilia", las policías se concentraron en el patio del ayuntamiento, donde guardaron un minuto de silencio y colocaron una manta con la fotografía de Petra Emilia, de 29 años.

"Mucho se ha dicho que fue en cumplimiento del deber que la asesinaron. Nuestro sentir es que no nos escuchan, somos mujeres que salimos a trabajar y buscar el pan. No queremos que sea una policía, que sea un civil, nadie ha alzado la voz por Emilia, nadie ha dicho nada", expresó una de las manifestantes.

Ella fue privada de la libertad el pasado 28 de febrero junto con sus compañeros Joel Alberto Martínez Monzón y Jesús Ezequiel Meza López, cuando atendían un reporte policial en la sindicatura de Costa Rica.

Los cuerpos de los tres agentes fueron encontrados el 2 de marzo en medio de la carretera Culiacán-El Dorado, en el tramo conocido como "La 20". Las víctimas que vestían uniformes policiales presentaban huellas de tortura y heridas de arma de fuego.

La protesta se da en un contexto de creciente violencia contra los agentes policiales en Culiacán, donde suman al menos 11 elementos asesinados de noviembre a la fecha. Una comisión de agentes se reunió con un representante del Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil, sin que se dieran a conocer los acuerdos alcanzados.

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal emitió un comunicado expresando sus condolencias a los familiares y amigos de los agentes asesinados.

En redes sociales circula un video de Petra Emilia Corrales Jiménez, tomado el pasado 15 de noviembre del 2024. Ese día fue entrevistada en Culiacán y manifestó su orgullo por ingresar a las filas de la corporación.

"Me siento feliz de estar aquí, contenta, emocionada, no creí que me hubiera tocado esto", expuso en ese entonces.

En un mensaje enviado ese día a la ciudadanía, aseguró que daría lo mejor de ella y que buscaba abonar a la seguridad de su municipio.