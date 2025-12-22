Mujeres del CIPO toman palacio de gobierno de Oaxaca

OAXACA, Oax.- Mujeres integrantes del Consejo Indígena Popular de Oaxaca "Ricardo Flores Magón" (CIPO) tomaron los accesos al palacio de gobierno en la capital del estado para exigir respuestas a sus demandas sociales.

Previamente, realizaron una marcha desde la preparatoria número 5 de la UABJO hacia el zócalo de Oaxaca.

¿Qué demandas plantearon las mujeres del CIPO en su protesta?

La movilización fue acordada durante el encuentro denominado "Mujeres construyendo un mundo sin violencia", donde abordaron las problemáticas que enfrentan en sus comunidades de origen.

Las mujeres del CIPO señalaron que la protesta busca exigir justicia para las víctimas de la violencia machista en todas las regiones del estado, así como el abasto de medicamentos en centros de salud y unidades médicas comunitarias.

Acciones de las mujeres del CIPO en la capital oaxaqueña

Además, demandaron la reparación de caminos y la reducción del costo del transporte público, al considerar que estas carencias afectan directamente su economía.