Convocan a marcha nacional por los 43 de Ayotzinapa

Padres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, convocaron a una marcha nacional este viernes, cuando se cumplen 11 años de la desaparición de los jóvenes.

Se prevé que la movilización más grande ocurra en la capital del país, con la presencia de estudiantes de las normales rurales de la República e integrantes del magisterio disidente.

La protesta partirá a las 16:00 horas desde el Ángel de la Independencia con dirección a la plancha del Zócalo.

Melitón Ortega, padre de Carlos, llamó a toda la ciudadanía a sumarse a la marcha para denunciar la falta de avances en la investigación del caso.

"Nuestra jornada de lucha concluye el 27, mañana es 26, son 11 años de los hechos y queremos hacer el llamado a organizaciones sociales, estudiantes, amas de casa, campesinos, pueblo en general, a que siga acompañando y esperamos que nos acompañen mañana a las 4 de la tarde en el Ángel de la Independencia, que marcharemos para llegar al Zócalo de la Ciudad de México", declaró Ortega.

Las Coordinadoras Nacionales de Trabajadores de la Educación en Guerrero y Chiapas se sumarán a las protestas.

La CNTE en Guerrero convocó al magisterio disidente a engrosar las filas del contingente en la Ciudad de México este viernes y a marchar en las calles de Iguala, el sábado 27 de septiembre, a mediodía.

En tanto, la CNTE en Chiapas protestó este jueves a las 9:00 horas en el Parque Chiapasiónate, en Tuxtla.