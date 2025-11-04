Estudiantes bloquean carreteras en Uruapan tras asesinato del alcalde

Estudiantes de Uruapan salieron de nuevo a protestar contra el asesinato del alcalde Carlos Manzo, ocurrido la noche del pasado sábado en el centro del municipio.

Los jóvenes avanzaban hacia el centro de la ciudad, con pancartas, sombreros y gritaban consignas contra las autoridades estatales, al tiempo que exigían justicia para el alcalde asesinado.

Hacia el mediodía también se reportaban tres bloqueos carreteros en Uruapan, uno en la carretera libre a Apatzingán, el segundo en el acceso a la autopista y el tercero sobre la carretera libre Uruapan - Los Reyes, a la altura de San Lorenzo, que es la entrada a la meseta Purépecha.