Bloquean carretera en Sonora

La carretera federal México 15, principal vía de acceso a Nogales y a la frontera con Estados Unidos, fue bloqueada este martes por transportistas, trabajadores y empresas involucradas en el proyecto de Reubicación de Vías Férreas Nogales–Ímuris. Los manifestantes exigen el pago de adeudos acumulados que, aseguran, superan los 4 mil millones de pesos.

¿Qué motivó el bloqueo de la carretera México 15?

La protesta es encabezada por al menos seis sindicatos afiliados a la Federación de Sindicatos y Organizaciones Independientes del Estado de Sonora (Fesoies), cuyos integrantes señalaron que desde el último trimestre de 2024 no han recibido pagos por los trabajos realizados en esta obra federal. Según los inconformes, la falta de recursos ha afectado el pago de aguinaldos, compromisos con proveedores y créditos adquiridos para mantener la operación de maquinaria y personal.

Acciones de los sindicatos en la protesta

Los manifestantes advirtieron que no levantarán el bloqueo hasta recibir una respuesta concreta de las autoridades federales y estatales. Además, enviaron una carta al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, solicitando su intervención, al considerar que la situación pone en riesgo el sustento de más de mil familias que dependen del proyecto.