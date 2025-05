Durante la conmemoración del Día del Niño, diputados de diferentes bancadas advirtieron riesgos en materia de salud y educación y exigieron al Gobierno garantizar para este sector el acceso a vacunas y a ambientes seguros.

La morenista Alejandra del Valle reconoció que la niñez de México enfrenta retos que no se puede ignorar, como la pobreza, la desigualdad, la violencia, el abandono y la discriminación.

Dijo que si bien eso debe dolerles mucho, también debe mover conciencias y crear voluntad para legislar y materializar lo que plasmaron en las leyes.

"Desde esta tribuna hago un llamado a mis compañeros diputados de los diferentes grupos parlamentarios para fortalecer las políticas públicas, garantizar el acceso universal a la educación, proteger a la infancia de la violencia y reforzar los sistemas de salud.

Pero también a escucharlas, a escuchar a nuestros niños y a nuestras niñas, y creerles; a tomarlos en cuenta en nuestras agendas legislativas y a ponerlos en el centro de nuestro trabajo, porque proteger la infancia no es un favor, es una obligación del Estado", sostuvo.

La diputada pidió que el interés superior de la niñez no sea sólo un principio jurídico, sino una guía en cada decisión que se tome.

El priista Óscar Fernando Torres aseguró que hoy hay una alarmante regresión en materia de salud y de educación infantil.

En materia de educación, dijo que se ha reducido la cobertura de programas educativos con impacto social, no hay una estrategia nacional clara para recuperar el aprendizaje perdido durante la pandemia y se han debilitado las escuelas de tiempo completo, los programas de alimentación escolar y el fortalecimiento docente.

En salud, agregó, los servicios preventivos han colapsado y la vacunación ha caído a niveles históricos, con lo que han resurgido enfermedades que se creían superadas.

"Lo más grave: niñas y niños han muerto por enfermedades prevenibles como la tosferina. Esto no es un dato técnico, es una tragedia social que nos debe de doler a todos. ¿Dónde quedó la promesa de un sistema de salud como el de países nórdicos y Dinamarca?. Hoy, madres y padres recorren hospitales buscando vacunas que no hay, medicamentos que no llegan o médicos que han sido despedidos y desplazados", sostuvo.

Torres advirtió que ningún proyecto de País será viable si se le sigue fallando a la infancia, por lo que demandó reforzar el presupuesto para la salud preventiva infantil, incluyendo la recuperación total del esquema nacional de vacunación e implementar un plan nacional de recuperación educativa con énfasis en niñas y niños en situación de rezago.

María Fátima García León, de Movimiento Ciudadano, recordó que las y los niños representan el 26 por ciento de la población, de ahí la necesidad de brindarles espacios seguros para que puedan crecer libres, felices y dignos.

"El respeto y la promoción de los derechos de la infancia no son sólo un acto de caridad, sino un deber ineludible", dijo.

La legisladora señaló que este sector son parte importante de la población y por ello es responsabilidad de todos velar porque se protejan y respeten plenamente sus derechos a la identidad, la salud, la educación, la alimentación, la diversión y la participación.

"En este día de la niña y niño hacemos un llamado a las autoridades federales, estatales y municipales para que prioricen la atención a la niñez, a que garanticen las medicinas y la atención a las niñas y niños con cáncer, que retomen la práctica del tamizaje, para que impulsen programas para combatir la desnutrición en zonas marginadas de nuestro País y regularicen las campañas de vacunación", demandó.

Elizabeth Martínez, del PAN, advirtió que la niñez no puede esperar ni puede ser rehén de colores y de cálculos partidistas.

La presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia dijo que legislar con perspectiva de niñez no es una postura política,sino un deber moral, ético y constitucional.

Llamó a una agenda común en favor de este sector que trascienda ideologías y diferencias y que una a las fuerzas políticas en lo esencial: la defensa de la infancia.