Comunidad mexicana en EE. UU. protegida durante festejos patrios

Ante la amenaza de redadas en distintas ciudades durante los festejos patrios de connacionales, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reportó que "no se reportaron incidentes y transcurrieron en orden".

La SRE, a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente, destacó que las representaciones de México en Estados Unidos implementaron una estrategia de protección preventiva, del 13 al 16 de septiembre, para reforzar "el conocimiento y ejercicio de los derechos y obligaciones de las personas mexicanas en ese país".

Indicó además que se compartieron "recomendaciones puntuales" y se intensificó la difusión de mensajes preventivos y las labores de acercamiento con la comunidad mexicana.

"Con énfasis en la importancia de respetar las leyes locales, evitar conductas que puedan considerarse una violación al orden público, y conocer las acciones a seguir en caso de una detención", dijo Relaciones Exteriores.

Afirmó que la red consular mexicana se mantuvo "atenta y activa" con asistencia y protección ante cualquier situación que pudiera afectar a la comunidad mexicana.