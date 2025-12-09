Defensa: 75 funcionarios tienen protección de la Guardia Nacional

CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, informó que 75 funcionarios de los tres órdenes de gobierno cuentan actualmente con servicios de protección otorgados por la Guardia Nacional, para lo cual se han desplegado más de 500 elementos en distintas entidades del país.

Acciones de la autoridad sobre protección a funcionarios

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Trevilla explicó que la cifra se ha mantenido estable incluso después del atentado ocurrido contra el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. "Hay setenta y cinco servicios de seguridad que proporciona la Guardia Nacional; hablamos de poco más de quinientas personas que están desplegadas en diferentes entidades del país", indicó.

Detalles sobre el despliegue de la Guardia Nacional

El general precisó que no ha habido un aumento significativo en las solicitudes de protección. "Después del lamentable evento que sucedió en Uruapan, no se han incrementado mucho... se mantienen", afirmó. Trevilla detalló que todas las solicitudes pasan por el procedimiento formal establecido entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional. "Las solicitudes llegan a la Secretaría de Protección Ciudadana, luego se las remiten a la Guardia Nacional. Se realiza un análisis de riesgo tomando diversos factores, sobre todo uno importante: la existencia de amenazas a la persona que está solicitando la seguridad", explicó.

Impacto del atentado en solicitudes de seguridad

Una vez evaluado el riesgo, la Guardia Nacional determina el número de efectivos y vehículos que se asignarán a cada caso. "Se determina con cuántos vehículos y efectivos, pero no se han incrementado", reiteró. El secretario señaló que las solicitudes provienen de perfiles diversos. "Hay de todos, funcionarios de los tres niveles", indicó al ser cuestionado sobre si los cargos corresponden principalmente a alcaldes.