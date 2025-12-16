Se desploma vuelo privado cerca de Toluca

Al menos seis personas murieron este lunes en un accidente de avioneta ocurrido en San Pedro Totoltepec, Estado de México. Protección Civil confirmó que la aeronave transportaba a diez personas, ocho pasajeros y dos tripulantes, durante el operativo se solicitó a la población mantener distancia para facilitar las labores de rescate.

Detalles del accidente aéreo en San Pedro Totoltepec

El avión privado Cessna Citation III había despegado de Acapulco, Guerrero, con destino al aeropuerto de Toluca. Hasta el momento no se han dado a conocer las causas del siniestro, aunque la Fiscalía Federal ha abierto una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.

En redes sociales circulan grabaciones de los últimos minutos antes del accidente, donde se escucha a uno de los pilotos alertando: "Nos estamos desplomando". Otros videos muestran la caída de la aeronave a gran velocidad y la formación de una nube de humo negro sobre un inmueble ubicado en una zona industrial cercana a un campo de fútbol.

Acciones de rescate tras el siniestro de la avioneta

Bomberos locales y equipos de emergencia fueron desplegados en la zona para controlar el incendio y atender a posibles víctimas. En uno de los videos se observa al personal trabajando para apagar las llamas de una bodega con techo de lámina, mientras se coordinan los esfuerzos de rescate.

El Gobierno del Estado de México informó que el incendio se encuentra bajo control y que actualmente se realizan labores de enfriamiento y remoción de escombros. Protección Civil indicó que trabaja en coordinación con el C5 de Toluca, bomberos de Metepec, Toluca y San Mateo Atenco, así como con la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional.

Investigación sobre las causas del accidente aéreo

Las autoridades han solicitado a la población evitar acercarse a la zona hasta que se concluyan las investigaciones y se retire todo riesgo asociado al accidente. La prioridad sigue siendo atender a las víctimas y asegurar la zona para los peritos y rescatistas.

La investigación federal busca determinar si el siniestro fue resultado de un fallo mecánico, error humano o alguna otra circunstancia, mientras se espera que las autoridades den más detalles en las próximas horas.