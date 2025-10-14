Alerta ante probabilidad de un nuevo desarrollo ciclónico en Oaxaca

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca emitió una alerta para tomar medidas preventivas ante la una probabilidad del 20 por ciento de desarrollo ciclónico en 48 horas y del 50 por ciento en los próximos siete días en el Golfo de Tehuantepec.

De acuerdo con la dependencia, este sistema podría incrementar la presencia de lluvias, de moderadas a ocasionalmente fuertes; además, debido al efecto orográfico y al calentamiento diurno, se prevén tormentas durante la tarde o noche en diversas regiones del estado.

Mediante un comunicado recomendó asegurar suficiente comida, agua potable y medicamentos; retirar objetos que puedan ser arrastrados por el viento o agua como macetas, láminas y basura; evitar cruzar ríos, arroyos o zonas inundadas; desconectar aparatos electrónicos en caso de tormenta eléctrica y mantenerse alejado de postes o cables de energía.

Además, solicitaron identificar refugios temporales o zonas seguras de evacuación en su comunidad; mantener limpios techos, canales y desagües para evitar encharcamientos o taponamientos, y atender las indicaciones de las autoridades municipales y estatales de Protección Civil.