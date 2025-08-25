Lluvias provocan daños en viviendas de Cuernavaca y Jiutepec

Las lluvias de este fin de semana causaron daños en al menos 285 viviendas en los municipios de Cuernavaca, Emiliano Zapata y Jiutepec, informó Ubaldo González Carretes, coordinador de Protección Civil Morelos.

Y aunque se tenía un estimado de la cantidad de agua que se podía registrar durante el fin de semana, Cuernavaca llegó a la cifra límite que fueron 80 milímetros, sin embargo en Jiutepec se rebasó la cantidad, precisó.

En conferencia de prensa, González Carretes dijo que también tiene reportes de afectaciones en al menos 25 escuelas públicas de los mismos municipios, principalmente en jardín de niños y primarias.

Ubaldo González señaló que Morelos cuenta con un fideicomiso de 134 millones de pesos para la atención de desastres naturales, pero hasta el momento no se ha aplicado.

Además, informó que para este día se esperan fuertes lluvias desde los 25 hasta los 50 milímetros y vientos de 10 a 15 kilómetros por hora.