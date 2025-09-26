Huracán "Narda": Muere hombre en Jalisco a causa de las lluvias

Las lluvias ocasionadas por el huracán "Narda" en Jalisco provocaron la muerte de un joven que vivía en una casa improvisada en la parte baja de un talud en una zona de poca infraestructura urbana en Tlaquepaque.

El reblandecimiento del terreno provocó que toneladas de tierra cayeran sobre la vivienda. Vecinos pidieron el apoyo de elementos de Protección Civil y Bomberos; sin embargo, al localizar al joven, ya se encontraba sin vida, convirtiéndose en la víctima 19 del temporal en Jalisco.

En tanto, en Nayarit las precipitaciones de la noche del jueves provocaron deslaves e inundaciones en comunidades de al menos siete municipios, principalmente en el norte del estado. En Acaponeta, en los límites con Sinaloa, 250 viviendas se vieron afectadas cuando desbordó el arroyo "La Viejita". Algunas familias debieron resguardarse en albergues temporales.

Ante esta situación, el gobierno del estado declaró en sesión permanente al Consejo Estatal de Protección Civil para atender de manera oportuna las necesidades de la población.

La tarde de este viernes, el gobierno estatal señaló que los niveles de agua en comunidades y ríos de la zona norte registran una disminución importante.

Informó que en colonias como Invinay y Mazatlancito, en Acaponeta, así como en comunidades como El Tigre, La Bayona y Tierra Generosa en Tecuala, ya no se reportan encharcamientos mayores, únicamente charcos menores en calles y viviendas, sin representar riesgo para la población.

Los caudales del arroyo La Viejita y el río Cañas se encuentran en condiciones normales, mientras que el río Acaponeta mantiene su nivel a la baja, sin riesgo de crecimiento en las próximas horas.