Combaten incendio en Arriaga, Chiapas; afectadas 380 hectáreas

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis.- Un incendio en el poblado Calera del municipio de Arriaga, en la costa de Chiapas, ha consumido 380 hectáreas forestales, informaron autoridades de Protección Civil.

Brigadas y corporaciones de emergencia combaten el fuego al pie de un cerro para evitar que se expanda más y dañe viviendas próximas.

Acciones de la autoridad ante el incendio

En el área y en la línea de fuego se desplegaron 70 elementos de Protección Civil del estado, de Protección Civil Municipal de Pijijiapan, así como personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y de la Secretaría de la Defensa Nacional.

La Secretaría de Protección Civil de Chiapas advirtió a la población de Arriaga sobre los riesgos del incendio, que evite acercarse a ese punto y que se mantenga informada a través de espacios oficiales.

Recomendaciones para la población afectada

La dependencia de gobierno enfatizó las recomendaciones para prevenir incendios forestales, entre las que destacó no realizar quemaduras agrícolas. Recordó que en temporada de sequía y viento, el fuego sale de control en segundos.

También sugirió evitar las fogatas, pero si fuera necesario, se requiere limpiar el perímetro de ramas secas y apagarla bien con abundante agua y tierra antes de retirarse del lugar.

Impacto del incendio en la comunidad

Así como no arrojar colillas de cigarros ni cerillos encendidos. Una chispa puede iniciar un incendio en pasto seco.