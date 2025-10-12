Ciclón "Raymond" deja inundaciones y cierres carreteros en Sonora

Las lluvias intensas registradas en distintas regiones del estado han ocasionado el cierre temporal de varios tramos carreteros, así como múltiples inundaciones en zonas urbanas y rurales sin que hasta el momento se reporten víctimas mortales.

El Gobierno de Sonora a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil informó que está activa la atención de reportes de emergencia en coordinación con los tres niveles de gobierno.

Destacó que gracias a las acciones preventivas y de respuesta inmediata se ha logrado mantener saldo blanco durante el paso del ciclón tropical "Raymond" por el estado.

Entre los cierres viales reportados se encuentra el tramo Tepache-Sahuaripa donde el Vado "El Ojito" presenta una fuerte crecida del afluente impidiendo el paso vehicular

En el kilómetro 6 del tramo Tepache-Moctezuma también se mantiene cerrado el tránsito por la crecida de un arroyo. En ambos casos las autoridades recomiendan atender las indicaciones del personal presente.

Otro punto afectado es el tramo Divisaderos-Moctezuma cerrado en el kilómetro 2 debido a la caída de postes y la creciente de un arroyo, mientras que en el Vado La Galera del tramo Bacadéhuachi-Nácori Chico se mantiene el cierre total por acumulación de agua derivada de las precipitaciones.

En el tramo Bacanora-El Novillo se reportan deslaves, aunque el tránsito vehicular continúa fluyendo con precaución en la zona donde trabaja personal de seguridad y mantenimiento vial.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) detalló que desde el inicio del fenómeno se ha implementado un plan de monitoreo y respuesta a través del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) con labores de limpieza de arroyos ríos y canales lo que ha permitido mitigar riesgos mayores de inundación.

Hasta el momento se han atendido 70 reportes relacionados con el meteoro en municipios como Guaymas Cajeme Etchojoa Empalme Hermosillo San Javier Suaqui Grande y Tecoripa entre los cuales destacan vehículos varados inundaciones, encharcamientos, cortes de energía, caídas de árboles y rocas.

También se han atendido reportes de colapsos de drenaje y cierres viales.

Como medida preventiva se trasladó a 16 personas a refugios temporales 15 en Empalme y una en Guaymas sin registrarse lesionados ni pérdidas humanas.

En el municipio de Empalme se reportan la crecida de la Marea desde hace dos días, la cual llega hasta las calles o viviendas de las colonias Pitic, Bella Vista, Rony Camacho y Pesqueira.

El pronóstico indica que las lluvias continuarán este domingo con acumulados de hasta 150 milímetros, sin embargo, se prevé una disminución significativa para el lunes por lo que no se contempla la suspensión de clases.