AMLO califica como "aberración" propuestas de Gálvez y Máynez

Al señalar que el próximo gobierno deberá tomar la decisión de si construye o compra una nueva refinería, el Mandatario expresó:

"De todas maneras se va a necesitar tomar más decisiones, lo que sería una aberración es lo que están proponiendo los conservadores, ya me imagino los están así: un tío que se le hace agua la boca, esos son los que están detrás de eso, de decir compremos la gasolina, no, no, vamos a producir aquí, vamos a darle un valor agregado a nuestra materia prima, a que haya trabajo en México", dijo.