Ahorrar y liquidar deudas, es prioridad para el 2026

CIUDAD DE MÉXICO.- De cara al 2026, los principales propósitos de año nuevo de los mexicanos están enfocados en el orden financiero, de acuerdo con un análisis de la consultora Kantar, que identifica al ahorro y al pago de deudas como las metas más relevantes para el próximo año.

Según el estudio, ahorrar encabeza la lista de propósitos con 51% de las menciones, lo que lo mantiene como el objetivo predominante, aunque con una ligera disminución respecto a 2025. Aun así, la intención de fortalecer las finanzas personales continúa siendo prioritaria para más de la mitad de la población.

El pago de deudas se ubica en el segundo lugar, con 29% de las menciones. Si bien este porcentaje también muestra una leve baja frente al año anterior, se mantiene entre los compromisos financieros más importantes para quienes buscan iniciar el año con mayor estabilidad económica.

Después de las metas relacionadas con el dinero, destacan los objetivos vinculados al hogar. Realizar mejoras en la vivienda alcanza 39% de las menciones, lo que anticipa un interés relevante en gastos de mantenimiento, adecuación y remodelación durante 2026.

En materia de bienestar, los mexicanos señalan como prioridades mejorar sus hábitos personales. Comer más saludable concentra 35% de las menciones, mientras que dejar malos hábitos alcanza 31%, metas que se complementan con el interés por pasar más tiempo en familia, con 33%.

Otros propósitos asociados al cuidado personal se mantienen estables frente al año previo. Bajar de peso registra 29% de las menciones e ir al gimnasio 25%, lo que refleja la continuidad de preocupaciones relacionadas con la salud física y el estilo de vida.

Finalmente, Kantar destaca que la población en México suele plantearse al menos cuatro propósitos de año nuevo. Además de las metas financieras, viajar, mejorar en el trabajo y el desarrollo personal figuran entre los objetivos para 2026, aunque decisiones de mayor impacto económico, como comprar o cambiar de automóvil, presentan una menor presencia ante un entorno de mayor cautela en el gasto.