Huracán Narda categoría 1: así será su impacto en México

El huracán Narda se fortaleció a categoría 1 en la escala Saffir-Simpson frente a las costas mexicanas, con vientos de hasta 170 kilómetros por hora (km/h).

Se espera que sus bandas nubosas provoquen lluvias muy fuertes, granizo, oleaje peligroso y desbordamiento de ríos en los estados de Jalisco, Colima y Michoacán. Las autoridades llaman a tomar medidas preventivas inmediatas.

¿En qué entidades se espera que Narda deje lluvias muy fuertes?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que la tormenta tropical Narda evolucionó esta mañana a huracán categoría 1, con vientos máximos sostenidos de 140 km/h y rachas que alcanzan los 170 km/h. Su centro se localiza aproximadamente 475 km al suroeste de Manzanillo, Colima, y cerca de 480 km al sur-suroeste de Playa Pérula, Jalisco, desplazándose hacia el oeste a unos 20 km/h.

Aunque el huracán se aleja gradualmente de las costas mexicanas, sus efectos ya están sintiéndose en varias regiones. Las zonas costeras de Jalisco, Colima y Michoacán enfrentan lluvias muy fuertes, oleaje elevado de 2.5 a 3.5 metros, posibles tormentas eléctricas, granizo, y riesgos de inundaciones, deslaves y encharcamientos en zonas bajas.

¿Qué recomendaciones urgentes emiten las autoridades ante el avance de Narda?

Protección Civil y Conagua han emitido advertencias específicas para evitar cruzar arroyos o ríos crecidos, asegurar documentos importantes, mantenerse lejos de cables y árboles que puedan caer, así como acatar los avisos oficiales. También se recomienda evitar deportes acuáticos y respetar señalizaciones de playa ante el oleaje elevado