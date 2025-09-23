Huracán Narda categoría 1: así será su impacto en México

Huracán Narda categoría 1: así será su impacto en MéxicoLluvias muy fuertes, granizo y oleaje peligroso se esperan en Jalisco, Colima y Michoacán
El huracán Narda se fortaleció a categoría 1 en la escala Saffir-Simpson frente a las costas mexicanas, con vientos de hasta 170 kilómetros por hora (km/h).
Se espera que sus bandas nubosas provoquen lluvias muy fuertes, granizo, oleaje peligroso y desbordamiento de ríos en los estados de Jalisco, Colima y Michoacán. Las autoridades llaman a tomar medidas preventivas inmediatas.
¿En qué entidades se espera que Narda deje lluvias muy fuertes?
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que la tormenta tropical Narda evolucionó esta mañana a huracán categoría 1, con vientos máximos sostenidos de 140 km/h y rachas que alcanzan los 170 km/h. Su centro se localiza aproximadamente 475 km al suroeste de Manzanillo, Colima, y cerca de 480 km al sur-suroeste de Playa Pérula, Jalisco, desplazándose hacia el oeste a unos 20 km/h.
Aunque el huracán se aleja gradualmente de las costas mexicanas, sus efectos ya están sintiéndose en varias regiones. Las zonas costeras de Jalisco, Colima y Michoacán enfrentan lluvias muy fuertes, oleaje elevado de 2.5 a 3.5 metros, posibles tormentas eléctricas, granizo, y riesgos de inundaciones, deslaves y encharcamientos en zonas bajas.
¿Qué recomendaciones urgentes emiten las autoridades ante el avance de Narda?
Protección Civil y Conagua han emitido advertencias específicas para evitar cruzar arroyos o ríos crecidos, asegurar documentos importantes, mantenerse lejos de cables y árboles que puedan caer, así como acatar los avisos oficiales. También se recomienda evitar deportes acuáticos y respetar señalizaciones de playa ante el oleaje elevado
De acuerdo con los pronósticos más recientes, Narda podría fortalecerse a huracán categoría 2 en las próximas horas de este martes. Se prevé que mantenga su trayectoria hacia el oeste, alejándose progresivamente de territorio nacional. También se espera que las lluvias disminuyan gradualmente conforme se aleje.