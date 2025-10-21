Lloverá fuerte en 21 estados del país, alerta SMN

CIUDAD DE MÉXICO.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó que hoy habrá lluvias intensas, muy fuertes, fuertes y chubascos en 21 estados de la República mexicana. Asimismo, se aproxima un nuevo frente frío en la frontera norte del país donde se esperan rachas de viento de 45 a 60 kilómetros por hora.

En su reporte diario, el SMN detalló que canales de baja presión al interior de la República Mexicana, una vaguada en altura sobre la península de Yucatán, los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica hacia las costas del Pacífico Sur mexicano, una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico al sur de las costas de Guerrero y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México ocasionarán las lluvias.

Advirtió que en Veracruz habrá lluvias intensas, de 75 a 150 milímetros (mm) en las regiones de Las Montañas, Papaloapan y Los Tuxtlas y en Oaxaca en las regiones Papaloapan, Sierra Norte e Istmo.

Además, habrá lluvias muy fuertes, de 50 a 75 mm, en Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Capital y Olmeca), Chiapas (norte, este y sureste) y Tabasco (este y sur).

Se esperan lluvias fuertes, de 25 a 50 mm, en Guerrero (sur y sureste), Campeche (oeste y sur), Yucatán (este y sur) y Quintana Roo (centro y sur); intervalos de chubascos, de 5 a 25 mm, en Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (regiones Totonaca, Nautla y Sotavento), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Estado de México, y lluvias aisladas, de 0.1 a 5 mm, en Chihuahua, Sinaloa, Durango, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo.

Las precipitaciones mencionadas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo, además generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados. Asimismo, los vientos previstos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y extremar precauciones ante el viento y oleaje elevado.

A las 06:00 horas, tiempo del centro de México, la zona de baja presión localizada aproximadamente a 540 kilómetros al sur-suroeste de Punta Maldonado, Guerrero, mantuvo 20% su probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y 70 % en 7 días, con desplazamiento hacia el oeste a una velocidad entre 16 y 24 km/h.

Por su parte, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre la mesa del Norte, ocasionará una baja probabilidad de lluvias en dicha región, así como en la mesa Central y el noreste del país.

A su vez, el órgano de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronosticó que la aproximación de un nuevo frente frío a la frontera norte de México en interacción con la corriente en chorro subtropical, originen fuertes rachas de viento de 45 a 60 kilómetros por hora (km/h) en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.

Asimismo, el ingreso de una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera al noroeste del país ocasionará vientos con rachas de hasta 50 km/h, así como descenso de temperaturas en Baja California.

Adicionalmente, se esperan rachas de viento de 55 a 70 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec; rachas de 35 a 50 km/h en Baja California Sur, Sonora, Durango, Zacatecas, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; así como oleaje de 2 a 3 metros (m) de altura en costas de Oaxaca y golfo de Tehuantepec, y de 1.5 a 2.5 m de altura en las costas occidentales de Baja California y Baja California Sur.

Para esta mañana, se pronostican temperaturas mínimas de - 5 a 0 grados Celsius en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango, y de 0 a 5 grados en zonas serranas de Sonora, Zacatecas, San Luis Potosí, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Debido a las bajas temperaturas se recomienda a la población tomar medidas preventivas como abrigarse e hidratarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura, poner especial atención a enfermos crónicos, niños y adultos mayores, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del SMN, de la Conagua, y seguir las recomendaciones de las autoridades estatales y de Protección Civil.

En contraste, por la tarde, se prevé temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius en Sonora (sur), Sinaloa, Durango (noreste), Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Campeche, y de 30 a 35 grados Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Puebla (suroeste), Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.

Por las altas temperaturas se exhorta a la población a mantenerse bien hidratados, vestir ropa de manga larga de colores claros, no exponerse por tiempos prolongados a la radiación solar, y brindar especial atención a la niñez y adultos mayores.