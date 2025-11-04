Alertan por temperaturas de -10 a -5 grados en México

CIUDAD DE MÉXICO.- Este martes habrá lluvias puntuales muy fuertes en 10 estados de la República mexicana y temperaturas de -10 a -5 grados en las zonas serranas de otras 20 entidades, pronosticó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

¿Qué ocurrió?

El reporte diario del SMN indica que las lluvias puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros (mm), caerán en regiones de Quintana Roo (norte y costa) y Yucatán (norte y este); las fuertes, de 25 a 50 mm, en zonas de Veracruz (regiones Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca (este), Chiapas (norte), Tabasco (oeste y centro) y Campeche (suroeste).

Asimismo, intervalos de chubascos, de 5 a 25 mm, en zonas de Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Las Montañas y Papaloapan), Michoacán y Guerrero, así como lluvias aisladas, de 0.1 a 5 mm, en Jalisco, Colima, Puebla (regiones Sierra Nororiental y Valle Serdán) y Veracruz (regiones Huasteca Baja y Totonaca).

Las precipitaciones de mayor intensidad podrían generar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados, mientras que las rachas fuertes de viento podrían originar la caída de árboles y anuncios publicitarios, indicó el órgano de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Por otra parte, prevalecerá el evento de Norte muy fuerte con rachas de 70 a 80 kilómetros por hora (km/h) en regiones de Oaxaca y Chiapas (istmo y golfo de Tehuantepec); también se prevén rachas de viento de 40 a 55 km/h, durante la mañana, en costas de Veracruz (sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, además de rachas de 35 a 50 km/h en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Estado de México.

En consecuencia, se espera oleaje de 2.5 a 3.5 metros (m) de altura en el Golfo de Tehuantepec, y olas de 1.5 a 2.5 m de altura en la costa occidental de la península de Baja California y en los litorales de Veracruz (sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, disminuyendo durante la tarde.

¿Cuáles son las consecuencias?

Las condiciones descritas serán generadas por el sistema frontal frente número 12 que se extenderá con características de estacionario sobre la península de Yucatán y la Sonda de Campeche, su masa de aire frío, la onda tropical número 40 que se aproximará a Quintana Roo, una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el Golfo de México, un canal de baja presión y el ingreso de humedad procedente del océano Pacífico y golfo de México. Se mantendrá la baja probabilidad de lluvia en el noroeste, norte, noreste y centro de la República Mexicana.

Además, la masa de aire frío asociada al sistema frontal mantendrá el ambiente frío en el norte, noreste, oriente y centro del país, con bancos de niebla y heladas al amanecer en estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central; se pronostican temperaturas mínimas de -10 a -5 grados Celsius en las montañas de Durango; de -5 a 0 grados en sierras de Baja California, Chihuahua, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz, y de 0 a 5 grados en zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca.

Por este motivo, el SMN recomendó a la población tomar medidas preventivas como abrigarse e hidratarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura, poner especial atención a enfermos crónicos, niños y adultos mayores.