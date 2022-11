Promueven, de forma lúdica, combate a exclusión

"Ya sea por razones económicas, de condición física, de color de piel, o de género, la discriminación divide a la sociedad mexicana y afecta el progreso del País", advirtió esta organización internacional sin fines de lucro.

La organización, que promueve la innovación educativa y que ha beneficiado a más de 1.6 millones de personas en 10 naciones, pretende que los mexicanos reflexionen qué tan incluyente son para lo cual creó el Inclusómetro y 15 juegos por la inclusión.

El Inclusómetro es un juego en línea que se puede descargar a través del enlace https://bit.ly/3E2FglB. Contestando sí o no a situaciones cotidianas, las personas pueden medir su nivel de inclusión mediante este juego.

"He hecho comentarios sobre el cuerpo de otra persona; me baso en la forma de vestir para generar un juicio sobre ellos; he bromeado sobre el color de piel o imagen de una persona; me he unido a una burla colectiva dentro y fuera de redes sociales; me he burlado dentro o fuera de redes sociales del movimiento feminista u otros movimientos como el LGBTQI+; he utilizado espacios destinados a personas de la tercera edad; embarazadas o con discapacidad", son algunos de los hechos sobre los que el Inclusómetro explora para determinar el nivel de inclusión de las personas.