Aplaude Sheinbaum promoción de 'corcholatas'

CIUDAD DE MÉXICO

Sin embargo, hoy la Mandataria capitalina dijo durante la cuarta reunión plenaria de Morena que esa promoción es para que los conozcan y lo celebró.

"De hecho, fue un llamado, una carta que nos entregó en su momento, fue pública, el presidente de nuestro partido, a que en todas las entidades se pueda dar a conocer las propuestas, los perfiles de cada uno de los que en su momento participaremos en la encuesta.

"Me parece muy bien, así debe de ser, esa es la democracia y en esa perspectiva, es el llamado a la unidad y a que todos participemos", destacó.

Después de acusar que han existido "campañas" y pedir este lunes a morenistas que la defiendan de "calumnias" tras constantes fallas en el Metro, Sheinbaum se dijo en contra de "guerra sucia", y aseguró que vive una situación positiva.

"La guerra sucia no lleva más que el odio y nosotros somos todo lo contrario, nosotros construimos con amor. Es también evidente que ha habido una campaña en contra, es nada más cuestión de ver cómo se han alineado, pero como siempre decimos: nos hacen más fuertes, no solo eso, sino que vamos muy bien.

"Como diría no creo que lo pueda decir, porque me van a acusar que ando haciendo pero ustedes ya saben quién, como diría: 'Vamos requetebién'", agregó.

Pide debatir propaganda hallada en Alcaldía Cuauhtémoc

La Mandataria capitalina pidió que se "debata" como factor principal el hecho de que haya sido en oficinas públicas de la Alcaldía Cuauhtémoc el hallazgo de volantes alusivos a tragedias en la CDMX, donde la señalan y acusó una "guerra sucia" en su contra.

"Hay un tema que se ha querido esconder, que es primero la guerra sucia, y segundo, en una oficina pública, yo creo que eso es lo que tendría que estarse debatiendo.

"Es que se ha querido poner como un tema personal y no es un tema personal, es un tema, primero, de que no queremos el odio en las relaciones políticas, nunca lo hemos hecho nosotros; y segundo, que eso está en una oficina pública, y eso es lo que yo creo que en todo caso debería de debatirse, no otras cosas, pero yo lo dejaría ahí", dijo.