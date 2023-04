Promete crear policía del barrio y de género

Nezahualcóyotl

"Da mucha tristeza, mucha impotencia, mucho coraje de escuchar a las mujeres, a las familias que han perdido a un ser querido y que ya tienen 4 años y no los encuentran y que todavía son ellas las que tienen que andar buscando con una varilla para poder encontrar el cuerpo o poder encontrar a seres queridos, no podemos permanecer de verdad insensibles o no podemos dejar de ser empáticos con esas mujeres, con esas familias, que yo digo que mueren en vida, siguen viviendo porque no les queda de otra, pero realmente su corazón, su alma, su esencia está muerta", dijo.

Durante un mitin celebrado en el segundo municipio más poblado del Estado de México, que actualmente es gobernado por Morena, la senadora con licencia reiteró que si gana la elección el 4 de junio creará la policía de barrio y de género.

"Vamos a hacer que los municipios también tengan su policía de género, porque no más desapariciones, no más violaciones, no más secuestros y sobre todo a las mujeres les debemos dar mayor atención y mayor cuidado y será una prioridad para el gobierno", expresó ante miles de asistentes morenistas, petistas y verde ecologistas, los cuales integran la alianza electoral y que acudieron al estacionamiento de la Ciudad Deportiva de Bordo de Xochiaca al evento proselitista.

Promete escuchar a maestros y acabar obras olvidadas

También estuvieron presentes maestros, a los que les dijo que esta semana se reunirá con integrantes del magisterio federal y estatal para atender las necesidades de ese sector que no ha sido tomado en cuenta como debe de ser por los gobiernos priistas del Estado de México.