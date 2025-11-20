PRI señala que prohibición de vapeadores ha generado mercado negro

La bancada del PRI en el Senado destacó que las reformas impulsadas por el entonces presidente López Obrador para prohibir los vapeadores en México dejaron el mercado de ese producto en manos del crimen organizado, que es quien trafica y vende sin controles sanitarios y sin pagar impuestos estos productos.

¿Qué ocurrió?

En un análisis legislativo destacaron que en México y en el extranjero se ha señalado la gravedad de esta reforma que coincidió, para favorecer a los cárteles, con la política de "abrazos y no balazos" para los criminales que ahora están controlando la venta de vapeadores en antros del país. Citan que de acuerdo al "USA Today", diario estadounidense, la prohibición constitucional de México en contra de los vaporizadores constituye un claro ejemplo de cómo las autoridades de un país pueden otorgar al crimen organizado una lucrativa oportunidad de contrabando, con graves consecuencias económicas, fiscales y sociales.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Argumentan que el periodista Mark Esper expone la prohibición en contra de los dispositivos electrónicos, aprobada a finales del año pasado y que entró en vigor en este 2025, ha representado un incentivo al llamado "mercado negro", en virtud de que obliga a consumidores a adquirir ese tipo de productos a comprarlos a través de redes de distribución de los cárteles, lo que significa otra fuente de ingresos para ese tipo de organizaciones delictivas. "México no puede combatir a estas organizaciones criminales con una mano y, al mismo tiempo, facilitar su financiamiento con la otra. No tiene sentido", sostiene el autor a través de su artículo publicado en el diario estadounidense.

¿Cuáles son las consecuencias?

Se agrega, citando esa fuente, que los cárteles, los cuales trafican con todo tipo de mercancías, desde drogas y personas hasta armas y oro, sobreviven en parte porque explotan lagunas legales y políticas, así como distorsiones económicas, a menudo, dijo, creadas por los gobiernos. "Cuando las leyes y políticas de nuestros vecinos del sur crean mercados negros, los cárteles llenan ese vacío", puntualizaron.

En esa misma línea, de acuerdo con Chad Wolf, exsecretario interino de Seguridad Nacional de Estados Unidos, declaró que México debe eliminar prohibiciones a productos de uso cotidiano, como los vapeadores, para homologar regulaciones con sus socios del T-MEC y cerrar espacios al crimen organizado. En un artículo publicado en el medio de comunicación Houston Chronicle, advirtió que mientras existan políticas inconsistentes entre ambos países, los cárteles seguirán aprovechando lagunas legales para diversificar actividades ilícitas, desde el contrabando de combustibles hasta el tráfico de artículos de consumo diario como aceite, refrescos y vapeadores.