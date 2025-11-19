Iniciativa contra nepotismo y la reelección de cargos públicos en CDMX para 2027

Diputadas locales de Morena presentaron una iniciativa para prohibir en la Ciudad de México el nepotismo y la reelección en los cargos públicos.

Al presentar esta propuesta, que modifica la Constitución Política de la Ciudad de México, la legisladora Ana Buendía detalló que a nivel local no pueden esperar, por lo que buscan prohibir el nepotismo desde las elecciones de 2027, tres años antes de lo estipulado en la legislación federal.

"Hemos decidido pasar de la simple obediencia a la ley, a la acción política contundente, si bien el régimen transitorio del decreto federal estableció que las reformas en materia de nepotismo electoral deberían aplicarse a partir de los procesos electorales de 2030, desde el grupo parlamentario de Morena mandamos un mensaje cerrando filas y señalando que no se conforma con esperar. Hemos decidido actuar con la celeridad que el pueblo exige. Por ello, en nuestro artículo transitorio tercero proponemos que las reformas respecto a la prohibición de nepotismo sean aplicables a partir de los procesos electorales a celebrarse a 2027, tres años antes de lo estipulado a nivel federal", comentó desde tribuna.

¿Qué propone la iniciativa?

Esta iniciativa propone que uno de los requisitos para ser jefe o jefa de Gobierno, diputado o concejal sea no tener o haber tenido, en los últimos tres años anteriores al día de la elección, un vínculo de matrimonio o concubinato o unión de hecho o de parentesco por consanguinidad o civil en línea recta, sin limitación de grado y en línea colateral hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo grado, con la persona que está ejerciendo.

"Esta es una nuestra postura, se acabaron los cargos para familiares, para socios y para los amigos y esta decisión es irrevocable, esta medida no es negociable, es una decisión para el pueblo, esta es la respuesta congruente al llamado de nuestra Presidenta que ha enfatizado que el nepotismo ha debilitado la confianza y su combate debe ser transversal en todos los poderes del Estado", añadió la legisladora.

¿Qué cambios se proponen sobre la reelección?

Además, la propuesta prohíbe a las y los diputados locales y concejales la reelección consecutiva como actualmente ocurre. A diferencia del nepotismo, la no reelección sí aplicaría hasta 2030 "en perfecta armonía con el espíritu de renovación que guíe la reforma nacional".