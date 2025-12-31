Diputado de Morena propone prohibir cobro en reposición de tarjetas

Diputado de Morena propone prohibir cobro en reposición de tarjetasIniciativa busca modificar ley de protección al usuario financiero
El diputado morenista Francisco Adrián Castillo Morales propuso modificar la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, para prohibir el cobro que realizan los bancos por la reposición de tarjetas por robo o extorsión.
¿Qué propone la iniciativa del diputado morenista?
En el proyecto establece que la excepción de pago procedería al acreditar el delito con la denuncia correspondiente. Los casos considerados son: los robos a transeúntes, casa habitación, transporte público o a institución bancaria.
Detalles sobre la denuncia necesaria para la exención de cobro
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Diputados, para su análisis y dictaminación.
