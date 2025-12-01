Bienestar invirtió en 2025 más de 579mil mdp en pensiones y programas

CIUDAD DE MÉXICO.- Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar, informó que los programas sociales de la institución apoyaron este año a 18.4 millones de beneficiarios de programas y pensiones de bienestar, y en donde se han invertido en 2025 579 mil 32 millones de pesos.

"En los programas de la Secretaría de Bienestar son 18 millones 494 mil beneficiarios que reciben periódicamente cada dos meses su apoyo, y en este año la Presidenta ha cumplido con todos y cada uno de ellos, tanto en su registro como en la dispersión de sus recursos."

"579 mil 32 millones de pesos son los que se invierten en este conjunto de programas", detalló.

¿Cuántos adultos mayores han recibido apoyo?

En Palacio Nacional, Ariadna Montiel destacó que en este año 13 millones 232 mil adultos mayores recibieron ya los seis pagos del año, el cual se concluyó el operativo de pago el pasado 27 de noviembre, cuya inversión total del año fueron 484 mil 483.5 millones de pesos.

¿Qué inversiones se han realizado en otros programas?

En conferencia de prensa presidencial, la secretaria indicó que en el caso de la Pensión Mujeres Bienestar tuvo este año una inversión de 23 mil 662 millones de pesos en donde se apoyó a casi 3 millones de mujeres de 60 a 64 años.

En la Pensión de Personas con Discapacidad apoyó a más de un millón 614 mil derechohabientes con una inversión de 28 mil 961 millones de pesos.