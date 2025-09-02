Presidenta Sheinbaum anuncia gira de transparencia por todo el país

La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que a partir de este viernes realizará un recorrido por todo el País para realizar una "rendición de cuentas".

El recorrido será "por todo el País", tres entidades por día.

En la rendición de cuentas informará sobre los programas de bienestar, las obras púbicas y "qué otras cosas vienen" para cada estado.

"Les platico que a partir de este viernes voy a todo el País a una rendición de cuentas. Vamos a visitar todas las entidades de la República en tres semanas y media", informó Sheinbaum.

"Va a ser un informe particular de la entidad, ahí le vamos a informar a la gente, vamos con los Gobernadores, todos los Gobernadores y Gobernadoras".

"Vamos a ir tres estados en un día, para cumplirlo".

"Vamos a informar de los programas de bienestar en cada estado, de las obras públicas que estamos haciendo en cada estado, de qué otras cosas vienen para el estado en un esfuerzo de rendición de cuentas", agregó.