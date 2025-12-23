México producirá 1.8 millones de barriles en 2027

México producirá 1.8 millones de barriles en 2027Pemex y su papel en la producción de petróleo en México
El gobierno federal prevé que la plataforma de producción de petróleo alcance 1.8 millones de barriles diarios en 2027, de acuerdo con el Programa Sectorial de Energía (Prosener) 2025-2030, publicado este lunes en el Diario Oficial de la Federación.
Producción de petróleo de Pemex y sus socios
Según el documento, Petróleos Mexicanos (Pemex) aportará más de 80% del volumen total, mientras que los proyectos de desarrollo mixto incrementarán su participación de manera gradual, con la meta de representar 25% de la producción nacional hacia 2033.
El Prosener señala que el objetivo de mantener este nivel de producción es priorizar el procesamiento industrial del crudo, atender la demanda interna de combustibles y petroquímicos, y avanzar hacia la autosuficiencia en gasolina y diésel, bajo un esquema de producción sustentable.
Impacto de subsidios en precios de combustibles
Sin embargo, las cifras recientes muestran un retroceso. Entre enero y octubre de este año, Pemex y sus socios produjeron en promedio 1.63 millones de barriles diarios, lo que representa el segundo año consecutivo a la baja y se ubica por debajo de los 1.76 millones estimados por la Secretaría de Hacienda en los Precriterios de Política Económica de 2026.
Objetivos del Programa Sectorial de Energía 2025-2030
El documento también expone que entre 2018 y 2024 el gobierno destinó 833 mil 403 millones de pesos a subsidios para contener los precios de gasolinas y diésel, un monto comparable al presupuesto total de Pemex para 2026 o al costo de proyectos como la refinería de Dos Bocas, como parte de la estrategia para mantener los precios por debajo de la inflación.