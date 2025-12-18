Dan cifras sobre retorno de migrantes mexicanos en gobierno de Trump

CIUDAD DE MÉXICO.- En el marco del Día Internacional del Migrante, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que del 20 de enero al 17 de diciembre de este año—periodo de la administración de Donald Trump—se han registrado 145 mil 537 repatriaciones de mexicanas y mexicanos desde Estados Unidos, quienes han sido atendidos a través del programa "México Te Abraza".

Acciones de la autoridad en repatriaciones de migrantes

Durante su participación en la conferencia matutina, Rodríguez explicó que el programa tiene como objetivo brindar atención integral, alojamiento, orientación y traslado a las comunidades de origen de las personas repatriadas, con pleno respeto a sus derechos humanos.

En esta labor participan 34 dependencias del Gobierno de México, que coordinan acciones en materia de salud, bienestar, empleo, educación e inclusión financiera.

De acuerdo con los datos presentados, 116 mil 116 connacionales fueron repatriados vía terrestre, mientras que 29 mil 381 retornaron por vía aérea. Octubre fue el mes con mayor número de retornos, principalmente por tierra, mientras que en agosto se registró un incremento en las repatriaciones aéreas que arribaron a los aeropuertos de Villahermosa, Tabasco; Tapachula, Chiapas; y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en el Estado de México.

Detalles confirmados sobre el programa México Te Abraza

La titular de Segob detalló que el Gobierno federal habilitó nueve centros de atención en entidades fronterizas como Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas, así como en el sur del país, para recibir a las personas repatriadas.

A partir del 1 de noviembre, estos centros operan con una capacidad conjunta de mil 800 personas diarias, aunque algunos de mayor tamaño redujeron su operación a 200 lugares. Del total de repatriados, 99 mil 924 personas ingresaron a alguno de los centros de atención, mientras que 45 mil 613 decidieron no hacerlo; no obstante, estas personas recibieron alimentación, acceso a llamadas telefónicas, orientación jurídica y apoyo para su traslado en los puntos de ingreso al país.

En conjunto, el programa "México Te Abraza" ha otorgado más de 846 mil servicios, entre ellos 292 mil raciones de alimentos calientes, 24 mil 300 atenciones médicas y más de 8 mil atenciones psicológicas.

Impacto en la comunidad por repatriaciones masivas

Asimismo, a través del DIF se brindó apoyo a núcleos familiares, niñas, niños y adolescentes, así como atención jurídica y de salud contra la violencia a más de 8 mil mujeres. Rodríguez destacó que más de 90 mil personas repatriadas fueron afiliadas al IMSS, por instrucción de la presidenta Sheinbaum, para garantizar atención médica tanto a ellas como a sus beneficiarios legales.

Además, se emitieron 56 mil copias certificadas de actas de nacimiento y CURP, y 85 mil personas recibieron la Tarjeta Bienestar Paisano, con un apoyo de 2 mil pesos para cubrir gastos de traslado.

Finalmente, la secretaria informó que el Instituto Nacional de Migración ha realizado el traslado de más de 98 mil compatriotas a sus estados de origen y que, desde el inicio del programa, se instaló un centro de mando en la Secretaría de Gobernación, que opera las 24 horas del día, los siete días de la semana, con saldo blanco en la atención a los connacionales.