Expone "modelo exitoso" de Jóvenes Construyendo el Futuro

CIUDAD DE MÉXICO.- Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), expuso a los integrantes del MIKTA el "modelo exitoso" del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro,

Este jueves 25 de septiembre, el canciller De la Fuente participó en una reunión de trabajo con el grupo MIKTA, junto con los ministros de Relaciones Exteriores de Indonesia, Corea, Australia y Turquía.

"El titular de la SRE compartió el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, como un modelo exitoso que permite que los jóvenes se incorporen al trabajo productivo en etapas tempranas de la vida, lo que ha permitido beneficiar, de 2019 a la fecha, a más de tres millones de jóvenes", destacó la Cancillería.

En el encuentro, los integrantes del MIKTA hablaron de la relevancia de incluir a las y los jóvenes al multilateralismo, mediante el Pacto del Futuro de las Naciones Unidas. Coincidieron también en que debe haber más esfuerzos en programas que permitan a las y los jóvenes tener mejores oportunidades laborales.

Previo al encuentro de MIKTA, De la Fuente se reunió con su homólogo coreano Cho Hyun, con quien habló de la relación bilateral.