Entregan tarjetas de Bienestar a más de mil 200 jóvenes en Culiacán

CULIACÁN, Sin.- Con un llamado a aprovechar su capacitación para labrarse un futuro de porvenir, el gobernador Rubén Rocha Moya encabezó la entrega de sus tarjetas del Bienestar a más de mil 250 jóvenes que a partir de ahora formarán parte del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que consiste en una capacitación laboral durante los siguientes 12 meses, en los cuales recibirán como apoyo una beca de 8 mil 480 pesos mensuales.

Acompañado por el presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; y por el coordinador de los Programas del Bienestar en Sinaloa, Ángel Ulises Piña García, el mandatario estatal se reunió con cientos de jóvenes en las canchas deportivas del Parque Constitución, para la entrega de sus tarjetas del Bienestar, donde se les depositará mensualmente este apoyo otorgado por el gobierno de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

¿Cuál es el mensaje del gobernador a los jóvenes?

En su mensaje a los jóvenes, el gobernador del estado dijo que la juventud es la mejor etapa de la vida, por lo que los exhortó a aprovecharla de la mejor manera, y una de ellas es precisamente capacitándose para el trabajo. "Hoy es un bonito día para ustedes, como debe serlo todos los días, ustedes son jóvenes y tienen mucho futuro, por eso el programa se llama Jóvenes Construyendo el Futuro; esto que van a hacer en un año puede ser el presente, con un recurso mínimo para vivir, y deben pensar en el futuro, y piensen que no hay una mejor oportunidad que la que van a vivir ahora", dijo.

Añadió que los jóvenes que están en este programa pueden llegar a convertirse en empresarios y emprender su propio negocio, pues al cabo de un año de capacitación en la empresa que hayan elegido, luego podrán seguir por su cuenta si así lo prefieren, y para facilitarles sus nuevos proyectos, dijo que existe en su gobierno el programa Equipa Sinaloa, que consiste en ayudar a los emprendedores con mobiliario y equipo para impulsar sus negocios, o como en este caso, ponerlos en marcha. "No se sientan fracasados por nada, emprendan, háganse emprendedores, que para eso es este programa también, pues parte de la filosofía del programa es que se hagan emprendedores", les reiteró a los jóvenes el mandatario estatal.

¿Cuántos jóvenes se beneficiarán con este programa?

Por su parte, el coordinador Ángel Ulises Piña informó que más de 2 mil 952 jóvenes recibirán en esta ocasión su tarjeta con la que acceden al programa, de los cuales, mil 252 corresponden al municipio de Culiacán, quienes se sumarán a los más de 9 mil 419 jóvenes que ya cursan su año de capacitación en diversos municipios del estado, con un apoyo mensual de 8 mil 480 pesos. El funcionario federal añadió que 7 de cada 10 jóvenes que participan en este programa son contratados en las mismas empresas donde recibieron su capacitación.

A nombre de los nuevos beneficiarios habló la joven Ana Guadalupe Germán Sauceda, quien se mostró contenta al igual que sus compañeros de recibir su tarjeta del Bienestar, que le asegura esta beca por los siguientes 12 meses. "Gracias al Programa Jóvenes Construyendo el Futuro hoy tengo un rumbo más claro y un propósito, y la confianza de saber que se puede salir adelante cuando se nos brinda una oportunidad, gracias a la presidenta Claudia Sheinbaum y al gobernador Rubén Rocha Moya", dijo.

También acompañó al gobernador Rocha en esta entrega de tarjetas, la responsable de este programa específico a nivel estatal, Esmeralda Mascareño Montoya, quien fue la encargada de dar las palabras de bienvenida.