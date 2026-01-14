Conavi va por 86 mil viviendas en 2026

CIUDAD DE MÉXICO.- El titular de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), Rodrigo Chávez Contreras, informó que el programa de Vivienda para el Bienestar tiene la meta de arrancar este año con 86 mil viviendas nuevas, además de 100 mil acciones de mejoramiento habitacional.

¿Qué acciones contempla el programa de Vivienda para el Bienestar?

Durante su presentación, detalló que las viviendas que se construyen tienen una superficie promedio de 60 metros cuadrados, además de un prototipo especial para jóvenes, que contempla unidades de 40 a 45 metros cuadrados destinadas a renta para jóvenes que estudian o trabajan. De las viviendas en proceso, 20% corresponde a este modelo, lo que representa alrededor de 7 mil 200 viviendas para jóvenes.

Chávez Contreras destacó que ya fueron entregados 100 mil mejoramientos de vivienda en la zona oriente del Estado de México, enfocados en ampliar y mejorar casas de familias con mayores rezagos. Subrayó que uno de los pilares del programa ha sido el respaldo de los municipios, gobiernos estatales y la Federación, particularmente mediante la donación de suelo.

En ese sentido, informó que la Conavi cuenta con 381 predios, que suman mil 741 hectáreas, con capacidad para desarrollar 204 mil 734 viviendas. Para el cierre de 2025, se trabaja en 214 predios, mientras que 133 predios, con 49 mil 339 viviendas, ya están en proceso de construcción, y otros 81 predios, con 33 mil 158 viviendas, se encuentran en trabajos preliminares.

Detalles sobre el padrón de beneficiarios del programa

El funcionario detalló avances de obra en diversas entidades, entre ellas Baja California Sur, Sonora, Nayarit, Michoacán, Hidalgo, Querétaro, Puebla, Tabasco, Chiapas y Yucatán, donde algunos desarrollos se encuentran prácticamente concluidos y otros en fases iniciales. Respecto al padrón de beneficiarios, Chávez Contreras explicó que, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, el proceso se realiza sin intermediarios y de manera directa con la población.

Para ello, se instalaron 181 módulos de registro en 30 estados, donde se inscribieron 223 mil 204 personas. Tras la revisión de requisitos, se determinó un padrón viable de 180 mil 809 familias para esta primera etapa. Indicó que, ante una demanda mayor a la oferta, se realizaron 154 asambleas y sorteos en 147 municipios, priorizando la asignación directa a personas adultas mayores y con discapacidad en proyectos de gran escala.

Como resultado, se asignaron viviendas a 65 mil 998 familias, además de 16 mil 490 viviendas familiares y 99 viviendas en renta para jóvenes, conformando un padrón definido de 82 mil 497 viviendas.

Avances en la construcción de viviendas en diversas entidades

Finalmente, el titular de la Conavi reiteró que esta etapa forma parte de un plan mayor que contempla la construcción de 500 mil viviendas, y llamó a la población a informarse a través del portal ciudadano y las redes oficiales del programa. El Fovissste reportó que 2025 cerró con 845 mil créditos vigentes; 70% para personas activas; 14.2% personas jubiladas; y fuera del sector, 15.5%.

Jabnely Maldonado, titular del Fovissste, destacó que ante la justicia social ya se cumplió la primera etapa al 100% en la que se beneficiaron de manera principal a las personas pensionadas y jubiladas; la segunda etapa ya alcanza el 73% y este 30 de enero se prevé concluir el 100%; y la tercera etapa, que se trata de las reestructuras de personas activas, se finalizará el 15 de febrero.

"Alcanzamos en 96.8%, más de 30 mil créditos otorgados, y de ellos colocamos 8 mil 143 a personas, a servidoras públicas y a mujeres pensionadas, y nuestro promedio de crédito se mantiene por un millón 100 mil pesos a nivel nacional", dijo. Destacó más de 247 mil familias beneficiadas hasta la fecha, mientras que la meta sexenal es de 100 mil viviendas y este 2026 se construirán 20 mil.