Vivienda ya no es privilegio; es un derecho, afirma Claudia Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que con el programa de Vivienda para el Bienestar se beneficiarán cerca 8 millones de familias derechohabientes y no derechohabientes, con la construcción de 1.8 millones de viviendas, la regularización de predios, entrega de apoyos de mejoramiento, además de que ya se reestructuraron 4.8 millones de créditos impagables.

"Con el programa de Vivienda para el Bienestar al menos se van a beneficiar cerca de 8 millones de familias en el país, las que menos tienen, las familias que de otra manera no tendrían acceso a la propiedad de una vivienda", explicó en la conferencia matutina: "Las mañaneras del pueblo"

Este programa, detalló, tiene como esencia la máxima de que el "acceso a la vivienda es un derecho del pueblo de México", por ello en 2025 se formalizó la construcción de 400 mil viviendas, algunas de ellas ya entregadas, mientras que en 2026 serán otras 400 mil para familias que ganan entre uno y dos salarios mínimos, que de otra manera no tendrían acceso a una vivienda.

"Nuestro sueño y por lo que hemos luchado toda la vida, y desde aquí desde la Presidencia lo estamos haciendo, es que todo mexicano y mexicana tenga acceso a la educación, desde la inicial hasta la universidad si así lo desean. Que tenga acceso a la salud, no importa si tienes derechohabiencia o no al IMSS o al ISSSTE, que tengas acceso a los mejores servicios de salud. Y que tengas acceso a la vivienda y que tengas acceso a un salario digno, justo. Por eso la Cuarta Transformación tiene en esencia una palabra que lo define: Bienestar para las mexicanas y los mexicanos", agregó.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, informó que en 2025 se superó la meta al formalizar la construcción de 393 mil 686 viviendas en todo el país, es decir, 102 por ciento de la meta anual, con ello, se otorgará un hogar a más de 1.4 millones de personas. Respecto a los apoyos de mejoramiento de viviendas se entregaron 420 mil, lo que representa el 104 por ciento de la meta, en beneficio de 1.5 millones de personas; asimismo se entregaron más de 270 mil documentos y cancelaciones de hipotecas, con ello alcanzó en 220 por ciento la meta del año brindando certeza jurídica a más de 970 mil personas en todo el país. También, mediante quitas, reducción de saldo, reestructuraciones de crédito y baja de tasas se mejoraron las condiciones de más de 4.8 millones de personas.

Puntualizó que las metas para 2026 son formalizar la construcción de 400 mil viviendas, con ello se llegará al 50 por ciento de la meta sexenal. Para lograrlo ya se tiene una reserva territorial para construir más de 900 mil viviendas, además se le dará certeza jurídica a más de 200 mil familias con la regularización de sus predios, actualmente el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus) tiene en proceso más de 600 mil predios para su regularización.

El titular de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), Rodrigo Chávez Contreras, detalló que esta comisión tiene actualmente 86 mil viviendas en proceso, de las cuales 49 mil 339 en 133 predios ya están en obra; 33 mil 158 en 81 predios en trabajos preliminares y 3 mil 503 en 13 predios están en proceso de contratación y en la elaboración de proyecto. Recordó que de las 86 mil viviendas, el 20 por ciento, es decir 17 mil 200 viviendas, serán en renta para jóvenes. Además, informó que, para la asignación de viviendas, la Conavi en 2025 realizó 154 asambleas y sorteos en 147 municipios de 30 entidades del país.

La vocal ejecutiva del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), Jabnely Maldonado Meza, dio a conocer que del Programa de Justicia Social, ya se cumplió al 100 por ciento la primera etapa, la segunda etapa tiene un avance del 73 por ciento y la tercera etapa será del 30 de enero al 15 de febrero. Además, se han entregado 27 constancias de finiquito y se han enviado 83 mil 377 cartas informando los beneficios otorgados por el Gobierno de México. Agregó que en 2025 se tuvo un avance del 96.8 por ciento en la colocación de créditos con 30 mil 836, de los que 8 mil 143 fueron destinados a mujeres. Destacó que en 2026 la meta del Programa de Créditos son 42 mil 768 financiamientos, 30 mil 796 préstamos hipotecarios y 11 mil acciones de viviendas a través de Renovaissste y el crédito Tú Construyes; además se construirán 20 mil viviendas, para ello ya se tienen 26 predios en 15 entidades.

El director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero Oropeza, informó al 9 de enero se tienen 319 mil 467 viviendas contratadas, con lo que se ha alcanzado 27 por ciento de avance respecto a la meta de construcción de 1.2 millones de viviendas. Expuso que en 2026 se alcanzarán las 396 mil 210 viviendas, dejando 500 mil viviendas pendientes entre el 2027 y el 2030. Señaló que se han entregado 4 mil 700 viviendas en 15 estados, 22 municipios y 38 desarrollos. Destacó que al 31 de diciembre de 2025 se reestructuraron y sanearon 4 millones 856 mil 52 créditos impagables: 261 mil 406 fueron liquidados: un millón 147 mil 824 reestructurados con reducción de saldo inmediata y 3 millones 446 mil 822 con ajustes de tasas, reducción de saldo y otros beneficios.





