Claudia Sheinbaum anuncia inversión ganadera y obras en Sonora

En su gira de rendición de cuentas por Sonora, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció una inversión de 831 millones de pesos para el Programa Integral de Producción de Carne de Alta Calidad, que forma parte del Plan México.

El proyecto contempla la entrega de sementales bovinos, un fondo de crédito para engorda con bajas tasas de interés y la construcción de un Centro Integral de Ganadería. Sheinbaum adelantó que la primera etapa incluye a Sonora, Coahuila y Durango, y que más adelante se sumarán Chihuahua y Tamaulipas.

"Ya está el recurso, así que antes de que acabe septiembre empezamos con las primeras entregas", afirmó desde Hermosillo.

Durante el evento, la mandataria destacó los avances de la Cuarta Transformación, como la salida de 13.5 millones de personas de la pobreza y el aumento de 135 por ciento al salario mínimo desde 2018. Recordó que en Sonora más de un millón de personas reciben apoyos de los Programas para el Bienestar, lo que representa este año una inversión cercana a 20 mil millones de pesos.

Detalló que entre los beneficiarios se encuentran adultos mayores, personas con discapacidad, estudiantes y pescadores. También informó que en octubre comenzará la entrega de la tarjeta para la Pensión Mujeres Bienestar, dirigida a mujeres de 60 a 64 años.

La presidenta enlistó las obras en marcha en Sonora, como la modernización del Puerto de Guaymas, las carreteras Guaymas-Chihuahua y Bavispe-Nuevas Casas Grandes, el libramiento de Nogales, además de la construcción de viviendas, hospitales, guarderías y la repavimentación de todas las carreteras federales del estado.

En materia energética, subrayó la construcción de la Central Ciclo Combinado en San Luis Río Colorado, la ampliación de distritos de riego, así como el impulso a plantas fotovoltaicas y al Plan Sonora de litio.

El gobernador Alfonso Durazo Montaño agradeció el respaldo de la federación y reconoció el liderazgo de Sheinbaum, al señalar que su gobierno mantiene el diálogo y la cooperación sin renunciar a la soberanía nacional.