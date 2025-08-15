Mujeres Bienestar 2025: ¿quiénes se registran hoy?

CIUDAD DE MÉXICO.- Mujeres Bienestar es uno de los varios apoyos económicos que da el Gobierno De México, este en específico beneficiará a mujeres de 60 a 64 años que vivan en el país y cuenten con la nacionalidad mexicana.

Este programa es descrito como "una forma de reconocimiento a una vida de trabajo", y brinda un apoyo bimestral de 3 mil pesos.

Se espera que para finales de agosto se hayan sumado más de 3.3 millones de beneficiarias al millón de mujeres que ya son parte del programa.

¿Quiénes se registran hoy, 15 de agosto?

Hoy viernes, de acuerdo con el calendario de la Secretaría del Bienestar, será turno de las letras "S","T","U","V","W","X","Y","Z", quienes podrán acudir a cualquier módulo del bienestar para realizar su registro.

Si a la persona no le es posible asistir el día que le toca su registro, también podrá realizarlo cualquier sábado del mes de agosto, sólo que la fila y el tiempo que tarde el trámite podrá ser mayor.

¿Qué documentos debo de llevar?

Para realizar su registro deben de acudir a cualquier Módulo del Bienestar, en un horario de 10:00 a 16:00 horas, con: Acta de nacimiento, CURP, Alguna Identificación Oficial Vigente, y algún comprobante de domicilio no mayor a 6 meses, todos los documentos en original y copia.