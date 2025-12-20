Rescatan león en Nayarit

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) rescató a un león de aproximadamente dos años que se encontraba amarrado a un árbol en un predio agrícola de Ixtlán del Río, en el estado de Nayarit. El felino fue localizado en una zona dedicada al cultivo de agave, un entorno completamente ajeno a su hábitat natural.

Detalles del rescate del león en Nayarit

De acuerdo con la dependencia federal, el ejemplar presentaba lesiones visibles en el cuello provocadas por el encadenamiento prolongado. Durante la revisión inicial, personal especializado constató además que el león no contaba con garras, lo que evidenció condiciones de maltrato y riesgo para su bienestar.

Condiciones del león rescatado por Profepa

Tras el aseguramiento, el animal fue trasladado a un recinto especializado donde recibirá atención veterinaria y permanecerá bajo resguardo mientras se evalúa su estado de salud. La Profepa activó los protocolos correspondientes debido al peligro que representaba la presencia del felino tanto para la población local como para el propio ejemplar.