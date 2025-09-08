Clausuran el área de Zinc Nacional

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó de la clausura temporal del área siniestrada el viernes en la planta de Zinc Nacional, en San Nicolás.

La empresa, indicó, deberá limpiar el sitio en 5 días y clasificar y dar disposición final a los residuos generados durante el incendio.

La sanción fue aplicada el sábado, y se trata de una clausura total temporal.

"La clausura se fundamenta en el artículo 170 BIS de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y el artículo 105 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos", señaló la Profepa.

"Esta medida se impuso debido a que el 6 de septiembre a las 14:40 horas se registró una explosión e incendio en un tanque cilíndrico de almacenamiento de 146.5 m³. Dicho tanque suele almacenar ácido clorhídrico al 28%, si bien, de acuerdo con información de la empresa, se encontraba vacío desde 14 días antes del incidente".

El siniestro se originó durante la realización de trabajos de mantenimiento con soldadura, agregó, que provocaron la combustión del recubrimiento interno de plástico del tanque y la voladura de su tapa, y fue controlado mediante la aplicación de agua y polvo químico.

Esos trabajos fueron en coordinación con personal de seguridad industrial de la planta y autoridades de Protección Civil municipal y estatal, mencionó.

"La Profepa acudió al sitio minutos después del siniestro e ingresó a la planta una vez que Protección Civil le otorgó la autorización para hacerlo, y entre los resultados preliminares encontrados por la Profepa están: no se registraron personas lesionadas, no hubo derrames ni descargas de sustancias químicas", aseguró.

"Los líquidos empleados para la extinción se contuvieron en el dique de concreto armado que rodea el tanque, mismo que no presentó fisuras. Se observó la presencia de residuos sólidos y líquidos generados por la combustión del recubrimiento y el uso de agentes extintores, los cuales deberán manejarse como residuos peligrosos".

La emisión generada por la combustión alcanzó entre 10 y 12 metros de altura durante aproximadamente 17 minutos, agregó, y se dispersó hacia el norponiente.

Además de la clausura, que se suma a otras dos clausuras vigentes en otras áreas de la empresa, la Profepa dijo que Zinc Nacional deberá llevar a cabo medidas de urgente aplicación.

"Limpieza del sitio en 5 días hábiles posteriores a la liberación de la zona por parte de Protección Civil; presentar bitácora de la cantidad y tipo de residuos recolectados", indicó.

"Dar manejo y disposición final a los residuos generados, conforme a la normatividad aplicable.

Exhibir manifiestos de entrega, transporte y recepción de residuos, junto con autorizaciones de Semarnat y de las empresas transportistas y de disposición final".