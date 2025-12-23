Profepa alerta sobre fraudes a través de falsos inspectores

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) alertó que no realiza visitas de inspección ordinarias en este periodo vacacional, hecho por el que, cualquier persona que se ostente como inspector, solicite pagos o coloque sellos de clausura sin la identificación correspondiente, está incurriendo en un delito.

Así lo advirtió, tras recibir un reporte el pasado lunes 22 de diciembre en Ciudad del Carmen, Campeche, donde personas ajenas a la dependencia acudieron a un predio particular, se identificaron como personal de la institución y exigieron dinero bajo la amenaza de imponer sellos de clausura.

Acciones de la autoridad ante la usurpación de funciones

De acuerdo con la Procuraduría, al no acceder la persona afectada a la exigencia, los presuntos responsables colocaron un sello apócrifo con logotipos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la Profepa, así como leyendas y un número de folio escritos a mano, los cuales carecen de validez legal.

Al conocer los hechos, la Profepa verificó con oficinas centrales y confirmó que no existe personal comisionado en el estado de Campeche para realizar actos de inspección y vigilancia. La Oficina de Representación de Protección Ambiental y Gestión Territorial en la entidad también corroboró que no se han asignado inspectores para diligencias entre el 22 de diciembre y el 2 de enero de 2026.

Detalles sobre la extorsión en Ciudad del Carmen

Por este hecho, la dependencia informó que procederá a presentar la denuncia penal correspondiente contra quien o quienes resulten responsables por la probable comisión del delito de usurpación de funciones.

La Profepa recordó que, conforme a lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de abril de 2025, los días del 18 al 31 de diciembre de 2025 y el 2 de enero de 2026 son inhábiles, con suspensión de labores para los actos y procedimientos administrativos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y sus órganos administrativos desconcentrados, incluida la propia procuraduría.

Impacto en la comunidad por falsos inspectores

Ante esta situación, aseguró que dará aviso a la Guardia Nacional y a la Policía Municipal de Carmen, a través de la Mesa de la Paz, para que refuercen la vigilancia y, en caso de detectar hechos similares, pongan a disposición de la autoridad competente a los presuntos responsables.

La institución aclaró que, aunque no se realizan inspecciones ordinarias en este periodo, sí puede habilitar inspecciones extraordinarias cuando existan denuncias o reportes de posibles ilícitos ambientales, además de mantener acciones de vigilancia permanente en todo el territorio nacional.

Finalmente, la Profepa exhortó a la ciudadanía a no entregar dinero, no permitir el acceso a sus predios a personas que se identifiquen como inspectores durante este periodo vacacional y denunciar de inmediato cualquier hecho similar ante las autoridades correspondientes, así como a mantenerse informada a través de los canales oficiales.