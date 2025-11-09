Buen Fin: Profeco te da el link de comparación de precios

Ante la proximidad de la décima quinta edición de El Buen Fin, del 13 al 17 de noviembre, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) sugiere a los consumidores comparar los precios antes de ir de compras.

Para ello habilitó el Quién es Quién en los Precios (QQP) donde se pueden encontrar precios de más de 3 mil productos.

Para consultar las tiendas participantes y los nombres de las que cumplen con las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Protección al Consumidor se puede consultar el enlace.

En un comunicado, la Profeco pidió a los consumidores que deben guardar el comprobante de compra de cada transacción, ya sea digital o presencial.

¿Cuáles son las recomendaciones de Profeco?

Ya sea en compras físicas o en línea, es importante revisar ofertas y promociones, como meses sin intereses, bonificaciones en pagos con efectivo o con algunas tarjetas bancarias. Así como los términos y condiciones de las garantías de los productos, bienes o servicios adquiridos, y revisar las políticas de cambio o devolución.

La Profeco también invita a la población consumidora a reflexionar sobre sus compras, pensar en si realmente necesita un producto o servicio o puede prescindir de este. Añadió que es preferible destinar un presupuesto, realizar una lista de las necesidades, adquirir solo lo indispensable para evitar gastos que afecten la economía familiar.

¿Qué medidas tomará Profeco durante El Buen Fin?