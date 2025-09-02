Sheinbaum acuerda con gasolineros mantener precio único de la gasolina

Ciudad de México.– La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo este martes una reunión con empresarios del ramo gasolinero en Palacio Nacional, donde refrendó el acuerdo para mantener la estabilidad en los precios de la gasolina y el diésel en todo el país.

"Agradezco a las y los empresarios gasolineros del país la renovación de la estrategia para la estabilización del precio de la gasolina", expresó la mandataria en un mensaje difundido en sus redes sociales.

De acuerdo con el más reciente informe de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), el precio promedio durante agosto se ubicó en 23.57 pesos por litro para la gasolina Magna, 25.69 pesos para la Premium y 26.22 pesos para el diésel.

Sheinbaum recordó que su gobierno impulsa la reducción del costo de la Magna por debajo de los 24 pesos por litro, medida que se monitorea semanalmente a través de los reportes de Profeco, en los que se da a conocer qué estaciones de servicio cumplen con este estándar y cuáles venden por encima, siendo exhibidas públicamente en la conferencia matutina.