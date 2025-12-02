Bloquean carreteras por Ley de Aguas

Decenas de productores del campo en Zacatecas realizaron bloqueos intermitentes en carreteras federales durante casi 12 horas para manifestar su rechazo a la iniciativa de reforma a la Ley de Aguas Nacionales.

Las movilizaciones comenzaron a las 6:00 horas con contingentes de la Unión de Pozos Agrícolas de Zacatecas (UPAZ) que se desplazaron en tractores hacia las casetas de peaje de Calera y Osiris-Cuauhtémoc, sobre la carretera federal 45, así como los tramos Villanueva y Trancoso-Ojocaliente.

¿Qué motivó los bloqueos en Zacatecas?

El tráfico se complicó rápidamente, generando largas filas de automóviles y transportes de carga. Incluso el Aeropuerto Internacional de Zacatecas emitió un aviso a pasajeros para reprogramar traslados y evitar pérdidas de vuelos.

Los manifestantes argumentaron que la reforma afectará gravemente a los productores de riego, sobre todo en Zacatecas, una zona semidesértica, y exigieron estudios previos sobre los mantos acuíferos que están sobreexplotados para conocer la disponibilidad real de agua.

Acciones de la Unión de Pozos Agrícolas de Zacatecas

Severiano Zamarrón, dirigente de la UPAZ, indicó que desde hace dos años anticipaban esta situación y criticó que la nueva ley podría obstaculizar la reposición de concesiones de pozos, generando inseguridad jurídica para los agricultores.

Los productores también expresaron su preocupación por el trato que recibirían del gobierno federal, al pasar de ser considerados productores a ser tratados como empresarios, pese a la descapitalización del campo provocada por la eliminación de subsidios a la cuota energética.

Impacto de la reforma en los productores agrícolas

La UPAZ reiteró que las autoridades no han atendido sus demandas y advirtieron que mantendrán su vigilancia sobre la aprobación de la Ley de Aguas Nacionales, buscando evitar afectaciones a sus concesiones y asegurar el acceso al agua para riego en la región.