Gobierno acuerda con productores de maíz del Bajío mesa de diálogo

Tras las movilizaciones de días pasados de productores de maíz del Bajío, y después de cinco horas de una reunión en la Secretaría de Gobernación, el gobierno federal acordó este viernes 17 de octubre abrir una mesa de diálogo.

Julio Berdegué Sacristán, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, encabezó un encuentro con productores de maíz de Jalisco, Michoacán y Guanajuato, quienes expresaron su preocupación por las condiciones de comercialización y de precios que afectan al cultivo.

"Los compañeros fueron muy francos y muy claros en sus preocupaciones, sus molestias y sus propuestas. Y, después de mucho diálogo y deliberación, hemos acordado abrir una mesa permanente de diálogo (...).

"En particular, va a estar trabajando en los próximos días temas de precios, de bases de comercialización, de diálogos con la industria, para ver qué compromisos pueden ayudarnos a hacer para la compra de la cosecha de maíz, temas de crédito, temas con los trámites de Conagua y Comisión Federal (de Electricidad) para los subsidios a la energía eléctrica para el riego; en fin, una multitud de temas que ellos mencionaron", comentó el secretario de Agricultura.

"Los tres gobiernos estatales fueron muy claros en manifestar su gran voluntad de ayudar a la construcción de un acuerdo positivo", añadió al confiar en que se llegue a un buen acuerdo que facilite la comercialización del maíz del ciclo primavera-verano a buen precio.

"Estamos todos comprometidos con esto. La voluntad del Gobierno de México es llegar a un buen acuerdo que facilite la comercialización y una justa retribución a los compañeros productores del Bajío de México", dijo Berdegué.

Al encuentro asistió César Yañez, subsecretario de la Secretaría de Gobernación; el subsecretario de la Secretaría de Agricultura, Leonel Cota; Jimena Escobar, y jefa de oficina del secretario de Economía, Marcelo Ebrard.