Irrumpen productores agrícolas en el Senado

Productores agrícolas de varios estados irrumpieron en el pleno del Senado de la República al finalizar la comparecencia de la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, con el objetivo de establecer un canal de diálogo con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Cuatro dirigentes ingresaron con el respaldo de senadores de oposición y permanecieron cerca de diez minutos debajo de la tribuna mientras la funcionaria se despedía de los legisladores.

Horacio Gómez Carranza, líder agrícola de Baja California, explicó que buscaron que Montiel actuara como interlocutora válida debido a su cercanía con la presidenta, ante la aparente inacción del secretario de Agricultura, Julio Berdegué.

Según los dirigentes, Berdegué no ha operado acuerdos ni ha mostrado voluntad para resolver la crisis del campo, dejando a los productores sin canales efectivos para atender la problemática de los bajos precios y la falta de créditos. "Creemos que la Presidenta desconoce la situación, que hay un teléfono descompuesto en el gobierno, frente a esta crisis del campo y por ello buscamos una nueva interlocución", afirmó Gómez Carranza.

¿Qué acciones están tomando los productores?

El grupo de productores advirtió que mantendrá los 40 bloqueos carreteros en todo el país como medida de presión frente a la caída de precios de los productos agrícolas, la escasez de créditos y la importación excesiva de granos.

Durante la comparecencia, Montiel concluyó su participación sin hacer comentarios sobre la presencia de los agricultores, y personal de Resguardo Parlamentario impidió cualquier acercamiento hacia ella.

¿Cuál es la reacción del Senado?

El Senado continuó la sesión sin interrupciones, mientras los productores se retiraban bajo la vigilancia de los elementos de seguridad. La situación evidencia la tensión entre el sector agrícola y las autoridades federales, y refleja la presión social que enfrentan los legisladores para atender las demandas del campo mexicano.