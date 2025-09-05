Reditúa poco apoyo al maíz

En el Gobierno de Claudia Sheinbaum, el cultivo del maíz concentra la mayor cantidad de apoyos agrícolas, en especial Producción para el Bienestar, pero esto no se ha reflejado en incrementos sustanciales sobre la productividad o una menor importación.

De acuerdo con datos del Primer Informe de Gobierno, de los más de 1.8 millones de beneficiarios de Producción para el Bienestar en el primer semestre de este año, 1.15 millones, es decir, 62.1 por ciento del padrón total, fueron para el cultivo del maíz.

Sobre este programa, cuyo objetivo es incrementar la producción de los cultivos por medio de apoyos económicos directos a agricultores con hasta 20 hectáreas de terreno, entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2025 se canalizaron recursos por 13 mil 903.7 millones de pesos de pesos. De este monto total, 8 mil 355.7 millones se destinaron al caso del maíz.

En otro caso, por medio del Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas, el maíz representa 86 por ciento de los cultivos anuales de dicho esquema.

Con información preliminar a junio de este año, México reportó una producción de maíz en grano de 3.7 millones de toneladas, lo que representa apenas 15 por ciento de las 24.3 millones de toneladas registradas en todo el año pasado, según el Informe de Sheinbaum.