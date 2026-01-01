Aumenta producción de la uva en México

México cerrará 2025 con un aumento en la producción de uva de mesa. Al mes de noviembre, se registraron 510 mil 535 toneladas, 11 mil 396 más que las 397 mil 407 toneladas reportadas en 2024, según datos de la Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (DGSIAP).

¿Cómo se logró el aumento en la producción de uva?

De las 16 entidades que cultivan uva, Sonora lidera la producción con 335 mil 950 toneladas, seguida de Zacatecas con 87 mil 171 toneladas y Baja California con 30 mil 665 toneladas. Estas cifras reflejan un incremento en la disponibilidad de la fruta para los mercados nacionales y exportación.

Detalles sobre la producción de uva en México

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural destacó que el aumento en la producción es resultado del trabajo constante de agricultores y familias que mantienen viva la tradición de fin de año, asegurando la presencia de uvas en tiendas, centrales de abasto y mercados locales.