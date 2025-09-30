Carlos Slim firma millonario contrato de perforación con Pemex

Grupo Carso firmó un contrato con Petróleos Mexicanos (Pemex) que podría alcanzar los mil 991 millones de dólares para perforar hasta 32 pozos en el campo Ixachi, ubicado al sur de Veracruz.

El contrato considera la perforación y terminación de hasta 32 pozos en un plazo de tres años, a través de sus subsidiarias GSM Bronco, y MX DLTA NRG 1, para contribuir a un aumento sustancial de producción de aceite y gas, reportó la compañía de Carlos Slim a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

"Pemex empezará a pagar la perforación de estos pozos financiados hasta enero de 2027 y en 21 pagos mensuales por cada pozo entregado a partir de la fecha correspondiente. Para la fecha del primer pago, en enero de 2027, se estima tener en producción 12 pozos de este contrato", señala Carso.

El Campo Ixachi cuenta con una producción diaria de alrededor de 93 mil barriles de aceite y 715 millones de pies cúbicos de gas, lo que equivale a 236 mil barriles diarios de petróleo equivalente.

A la fecha, se han perforado en Ixachi un total de 28 pozos a una profundidad promedio de 7 mil 650 metros, trabajos en los que ha participado Grupo Carso.

"De perforarse los 32 pozos, el monto máximo del contrato es de mil 991 millones de dólares, incluyendo su financiamiento, monto que será menor en caso de perforarse menos pozos.

"La fuente y mecanismo de pago del Contrato será a través de los ingresos obtenidos de los hidrocarburos comercializables de la propia asignación", agrega Carso.