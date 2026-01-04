Producir gasolina cuesta 21% más que importarla

CIUDAD DE MÉXICO.- Para Petróleos Mexicanos (Pemex), producir gasolina sigue siendo más caro que importarla del extranjero. En noviembre de 2025, un barril de gasolina elaborado en el Sistema Nacional de Refinación (SNR) tuvo un costo de 103.8 dólares, mientras que importarlo costó 86 dólares por barril, lo que representa un sobrecosto de 20.7%, según cifras oficiales de la empresa.

Este diferencial ha existido históricamente, promediando alrededor del 10% desde 2018, pero se ha incrementado pese a la operación de la nueva refinería Olmeca y la existente en Dos Bocas, Tabasco.

Expertos atribuyen la diferencia a que la mayoría de las refinerías mexicanas

son antiguas y no operan de manera óptima, generando pérdidas en lugar de ganancias.

Luis Miguel Labardini, especialista en energía, explicó que otro factor es que las refinerías procesan crudo más pesado del que requieren para operar eficientemente. Señaló que la importación de crudo ligero sería necesaria para mejorar la producción y reducir costos. Además, los márgenes de ganancia en refinación son mucho menores que en la extracción de crudo.

El impacto se refleja en los consumidores.

El sobrecosto de producción de Pemex se transfiere parcialmente al precio final de la gasolina en estaciones de servicio, aunque el gobierno ha intervenido mediante acuerdos con el sector privado para evitar aumentos significativos. Entre ellos, Pemex absorbe costos logísticos y de almacenamiento, según se pactó en febrero de 2025.

Entre enero y septiembre de 2025, Pemex reportó pérdidas netas por 45 mil millones de pesos y una deuda de 130 mil millones de dólares, incluyendo pasivos con proveedores. Analistas destacan que la refinación es el principal factor que impide que la petrolera genere efectivo suficiente, a pesar de los continuos apoyos del gobierno federal.