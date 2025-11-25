Baja producción de constructoras

CIUDAD DE MÉXICO.- El valor de la producción de las constructoras en México registró en septiembre un retroceso mensual de 1.5%, de acuerdo con datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Este desempeño refleja una desaceleración en la actividad del sector, que venía mostrando avances moderados en meses previos.

Por tipo de obra, dos de los seis grupos que integran a las empresas constructoras reportaron números negativos durante el periodo. Estas caídas contrastaron con el comportamiento estable o ligeramente positivo observado en otros segmentos de la industria.

Las mayores disminuciones se presentaron en las obras relacionadas con petróleo y petroquímica, que sufrieron un descenso de 13.8% en septiembre.

Este segmento, históricamente vinculado a proyectos energéticos de gran escala, ha mostrado volatilidad a lo largo del año debido a ajustes operativos y presupuestales.

Otro rubro afectado fue el transporte y urbanización, que retrocedió 4.0%. La baja se asocia a una menor ejecución de proyectos de infraestructura vial y urbana, así como a retrasos administrativos que han limitado el avance de algunos contratos.

A pesar de estos retrocesos, analistas prevén que el cierre del año podría mostrar cierta recuperación dependiendo del ritmo de inversión pública y privada en infraestructura.

Sin embargo, el desempeño de septiembre confirma que la construcción continúa enfrentando desafíos para consolidar un crecimiento sostenido.